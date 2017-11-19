Мугабе отстранили с поста главы правящей партии Зимбабве
Президента Зимбабве Роберта Мугабе отстранили от должности главы правящей партии «Африканский национальный союз Зимбабве — Патриотический фронт», передает Reuters.
«Он был отстранен», — сказал один из представителей партии.
Пост занял Эммерсон Мнангагва.
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Ранее сообщалось, что Мугабе встретится с представителями военного командования страны 19 ноября.
До этого СМИ сообщили, что президент Зимбабве покинул страну. В настоящий момент местонахождение Роберта Мугабе неизвестно.