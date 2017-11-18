Палестина пригрозила разорвать контакты с США после закрытия ООП в Вашингтоне

Палестинские власти выразили готовность прервать дипотношения с США из-за закрытия миссии Организации освобождения Палестины (ООП) в Вашингтоне. Об этом говорится в твиттере ООП.

«ООП официально уведомила США, что прекратит отношения с американской администрацией в любом формате, если будет закрыт офис организации в Вашингтоне», — заявил генсек ООП Саиб Эрикат.

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Он добавил, что отношение возобновятся, когда офис ООП вновь начнет работать в обычном режиме.

Ранее стало известно, что Госдеп решил отозвать разрешение на работу в Вашингтоне миссии ООП, которая фактически является посольством Палестины в США.