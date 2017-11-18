Генсек НАТО еще раз извинился перед Эрдоганом за его фото на стенде «врагов» на учениях

Генсек НАТО Йенс Столтенберг повторно извинился перед президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом за фото президента на «вражеском» стенде во время учений альянса, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал NTV.

Столтенберг заверил, что примет меры для избежания таких ошибок в будущем, а также выразил надежду, что инцидент не повлияет на отношения Турции и НАТО.

Ранее Эрдоган отказался принимать извинения со стороны руководства НАТО. Официальные извинения приносило командование совместного военного центра НАТО в Норвегии, где проходили учения, и лично Столтенберг.