Спецпосланник Си Цзиньпина передал Ким Чен Ыну таинственный подарок

Специальный посланник председателя КНР Сун Тао встретился в Пхеньяне с помощником лидера КНДР Чхве Рен Хеном, передает Associated press.

В ходе встречи, представитель Китая рассказал о новых событиях в жизни коммунистической партии КНР, а также передал лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну подарок. Стороны не стали уточнять, о каком именно подарке идет речь.

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Отмечается, что со стороны Китая была выражена готовность к дальнейшему развитию дружественных отношений между странами.

Ранее СМИ сообщали, что президента США Дональда Трампа «приговорили к смерти» в КНДР за оскорбление Ким Чен Ына.