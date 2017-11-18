Билл Клинтон указал Трампу на возраст и дал совет
Бывший президент США Билл Клинтон в эфире NBC дал совет действующему президенту страны Дональду Трампу.
«Трампу стоит перестать искать врагов и найти людей, с которыми он будет работать... Мы одного возраста. Какое наследие ты хочешь оставить после себя?», — сказал он.
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Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, в свою очередь, подчеркнула, что Трампу необходимо делать больше для объединения страны.
Ранее сообщалось, что Демократическая партия США теряет влияние из-за голливудских скандалов.