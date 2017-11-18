Мадуро призвал Мадрид оставить себе беглого «вампира-оппозиционера»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к властям Испании с призывом оставить себе беглого оппозиционера Антонио Ледесму, назвав его «вампиром». Об этом сообщает NTN24.

«Вампир сбежал от нас в Мадрид. Пусть нам его не возвращают», — сказал Мадуро.

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По его словам, Ледесму ждет в будущем «великолепная жизнь».

Накануне оппозиционер сбежал из-под домашнего ареста в Колумбию, откуда вылетел в Испанию.

Ранее Оппозиция в Венесуэле объявила о приостановке диалога с Каракасом.