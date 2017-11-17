В Госдепе назвали «нелепыми» слова Лаврова о постпреде США при ООН

Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт назвала «возмутительными и нелепыми» обвинения министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес постпреда США при ООН Никки Хейли, касающиеся ее контактов с постоянным представителем России Василием Небензей для согласования коллективного текста резолюции по продлению совместного механизма ОЗХО-ООН по расследованию химинцидентов в Сирии, передает РИА «Новости».

«Это еще один случай, когда мировой лидер, топовый дипломат говорит то, что является возмутительным, нелепым… я не собираюсь это комментировать», — сказала она.

Реклама

Науэрт также отметила, что совместный механизм «уважается и ценится».

Ранее сообщалось, что Лавров обвинил постпреда США при ООН во лжи.