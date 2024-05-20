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Двое волгоградцев напали на водительницу трамвая, требуя подвезти до больницы

В Волгограде двое мужчин захватили трамвай, требуя отвезти их к больнице

В Волгограде двое мужчин ворвались в трамвай, следующий в депо, и набросились с криками на женщину-водителя, требуя отвезти до нужной им остановки. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Двое мужчин подбежали к водителю, когда она вышла из салона и собиралась перевести стрелку, чтобы отправиться в депо. Они ворвались в внутрь и начали кричать, требуя довезти их до остановки «Областная больница». На видеозаписи инцидента видно, что мужчина в черной бейсболке громко кричит на сидящую женщину и размахивает руками. Рядом с ним находится еще один человек.

Инцидент в трамвае проверяют местные полицейские. В пресс-службе областного управления МВД изданию сообщили, что водитель и кондуктор трамвая опрошены, личности нападавших устанавливаются.

Ранее в Воронежской области упавший с капота машины смартфон сам вызвал инспекторов ГИБДД.

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