В Турции раскритиковали МУС за сроки выдачи ордера на Нетаньяху

Международный уголовный суд запоздал с решением выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом заявил в социальных сетях министр юстиции Турции Йылмаз Тунч.

«Подача заявления главным прокурором МУС на выдачу ордеров на арест израильского премьера Нетаньяху и министра обороны Галланта за совершенные ими военные преступления - запоздалое, но позитивное решение», — заявил Тунч.

Также глава турецкого минюста подчеркнул, что Анкара будет продолжать бороться против несправедливости и во благо палестинского народа, который заслуживает собственное независимое государство.

До этого президент еврейского государства Ицхак Герцог заявил, что выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на арест израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху ознаменует крах мировой судебной системы.

20 мая главный прокурор МУС Карим Хан сообщил о планах инстанции добиваться выдачи ордеров на арест главы правительства Израиля и его министра обороны Йоава Галланта. Также суд планирует получить ордеры на арест лидера боевого крыла палестинского движения ХАМАС Мохаммеда Дейфа и еще двоих высокопоставленных руководителей данной структуры. По словам специалиста, это касается Исмаила Хании и Мохаммеда Диаба Ибрагима аль-Масри.

Ранее в конгрессе США призвали арестовать премьер-министра Израиля.