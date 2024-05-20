Новосибирец обстрелял дверь соседа и стал фигурантом уголовного дела

В Новосибирске 50-летний мужчина дважды выстрелил в дверь соседу и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает »МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в Ленинском районе города. Местный житель обратился в полицию с сообщением о стрельбе в дверь его квартиры.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали стрелка, которым оказался сосед заявителя. Во время осмотра жилища задержанного полицейские обнаружили и изъяли ружье, травматический пистолет, более 180 патронов различного калибра, три банки пороха и более 170 пустых гильз.

В отношении стрелка составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Мужчину поместили в спецприемник. Кроме того, в его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее в Иркутске подросток выстрелил в ногу знакомому.