Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Новосибирец обстрелял дверь соседа и стал фигурантом уголовного дела

В Новосибирске мужчина, обстрелявший дверь соседа, стал фигурантом дела

В Новосибирске 50-летний мужчина дважды выстрелил в дверь соседу и стал фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает »МВД медиа».

По информации ведомства, инцидент произошел в Ленинском районе города. Местный житель обратился в полицию с сообщением о стрельбе в дверь его квартиры.

Сотрудники правоохранительных органов установили и задержали стрелка, которым оказался сосед заявителя. Во время осмотра жилища задержанного полицейские обнаружили и изъяли ружье, травматический пистолет, более 180 патронов различного калибра, три банки пороха и более 170 пустых гильз.

В отношении стрелка составили административный протокол по статье о мелком хулиганстве. Мужчину поместили в спецприемник. Кроме того, в его отношении возбудили уголовное дело.

Ранее в Иркутске подросток выстрелил в ногу знакомому.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами