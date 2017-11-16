СМИ рассказали о ситуации в Зимбабве спустя сутки после переворота

Политическая обстановка в Зимбабве остается в подвешенном состоянии спустя полтора дня после захвата власти военными, что положило конец 37 годам правления Роберта Мугабе. Об этом пишет газета The Guardian.

Как отмечается, на фоне ведения переговоров между президентом и военными стали появляться сообщения о том, что Мугабе сопротивляется давлению уйти в отставку. Сообщается, что в переговорах участвует близкий к Мугабе католический священник.

Реклама

«Похоже, что захват власти вооруженными силами поставил точку в битве Мугабе за успех, в ходе которой он пытался посадить свою супругу Грейс на место вице-президента страны после отставки Эммерсона Мнангагва», — подчеркивает газета.

По данным издания, Мнангагва во вторник 14 ноября вернулся в Зимбабве из ЮАР, куда он бежал неделю назад после своего отстранения.

Также газета пишет, что один из лидеров оппозиции в стране обратился «к разным фракциям с предложением обсудить формирование переходного правительства».

Ранее британская газета Telegraph рассказала о «наследии» президента Зимбабве.