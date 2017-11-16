В США австралийский дипломат погиб при «игре на доверие»

В Нью-Йорке 30-летний австралийский дипломат Джулиан Симпсон упал с балкона и разбился насмерть, играя в игру «на доверие», передает ABC.

Симпсон пил со своей женой и друзьями, компания играла в «игру на доверие». Полиция не раскрыла специфику игры, но сказала, что следователи подтвердили, что Симпсон «любил играть в игры».

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Мужчина потерял равновесие на балконе и упал с высоты седьмого этажа.

Премьер-министр Австралии Малкольм Тернбулл назвал произошедшее трагедией. Министр иностранных дел Джули Бишоп назвала погибшего «ярким, занятым, умным молодым человеком с блестящим будущим».