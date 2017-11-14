Песков назвал некоторые темы переговоров Путина и Эрдогана не подлежащими раскрытию
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи поднимались сложные темы, подробности которых не подлежат разглашению, передает корреспондент «Газеты.Ru».
Об этом Песков сказал в ответ на вопрос, говорили ли Путин и Эрдоган о призыве турецкого президента к России и США вывести войска из Сирии.
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«Были гораздо более сложные переговоры, которые, естественно, не подлежат раскрытию», — отметил он.
Ранее Дмитрий Песков заявил о проведенной Путиным и Эрдоганом ревизии двусторонних отношений.