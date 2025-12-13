Назван собственник квартиры, которую продала Лариса Долина

Полина Лурье значится собственницей квартиры, которую продала артистка Лариса Долина. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные сведения объекта недвижимости.

По данным агентства, в настоящий момент у квартиры один собственник — он приобрел жилье в июне 2024 года по договору купли-продажи. До этого квартира более 19 лет принадлежала другого человека.

В августе 2024 года Долина продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги (около 180 млн рублей) перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья и теперь вынуждена через Верховный суд добиваться возвращения права собственности на квартиру, а сам прецедент запустил целую волну отмены сделок, в результате чего жертвами стали добросовестные покупатели. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

