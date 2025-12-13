Стало известно, каким водителям надо заменить права в 2026 году

Водительские права, срок которых закончился в 2023 году и автоматически был продлен на 3 года, необходимо поменять. Об этом в беседе с ТАСС заявил автоюрист Лев Воропаев.

«Все водительские удостоверения, которые действовали до конца 2025 года, они продлеваются на три года. Автоматическое продление прав до 31 декабря 2025 года действует и все. Если у вас заканчивается срок действия водительского удостоверения 1 января 2026 года, то вы должны поменять его. Никакого автоматического продления на 3 года не будет», - сказал он.

Воропаев добавил, что граждане, срок действия водительских прав которых был продлен автоматически с 1 января по 31 декабря 2023 года на три года, в 2026 году должны пройти процедуру переоформления водительского документа.

Штраф за управление автомобилем с недействительными правами составляет от 5 до 15 тыс. рублей.

До этого Лев Воропаев заявил, что если водитель самостоятельно установил на автомобиль регистрационный знак с буквами «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) или «ВОР», ему грозит административная ответственность.

«Если гражданин сам вешает непонятный регистрационный знак, который не присваивала Госавтоинспекция, то он привлекается к ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком. По ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ за такое правонарушение водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года», — сообщил юрист.

По его словам, регистрационный знак автомобиля присваивают сотрудники Госавтоинспекции, поэтому за факт наличия на официальном номере указанных букв наказания не будет.

