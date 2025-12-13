На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, каким водителям надо заменить права в 2026 году

Юрист Воропаев: водителям надо заменить права, продленные в 2023 году
Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Водительские права, срок которых закончился в 2023 году и автоматически был продлен на 3 года, необходимо поменять. Об этом в беседе с ТАСС заявил автоюрист Лев Воропаев.

«Все водительские удостоверения, которые действовали до конца 2025 года, они продлеваются на три года. Автоматическое продление прав до 31 декабря 2025 года действует и все. Если у вас заканчивается срок действия водительского удостоверения 1 января 2026 года, то вы должны поменять его. Никакого автоматического продления на 3 года не будет», - сказал он.

Воропаев добавил, что граждане, срок действия водительских прав которых был продлен автоматически с 1 января по 31 декабря 2023 года на три года, в 2026 году должны пройти процедуру переоформления водительского документа.

Штраф за управление автомобилем с недействительными правами составляет от 5 до 15 тыс. рублей.

До этого Лев Воропаев заявил, что если водитель самостоятельно установил на автомобиль регистрационный знак с буквами «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) или «ВОР», ему грозит административная ответственность.

«Если гражданин сам вешает непонятный регистрационный знак, который не присваивала Госавтоинспекция, то он привлекается к ответственности за управление транспортным средством с заведомо подложным регистрационным знаком. По ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ за такое правонарушение водителя могут лишить прав на срок от шести месяцев до одного года», — сообщил юрист.

По его словам, регистрационный знак автомобиля присваивают сотрудники Госавтоинспекции, поэтому за факт наличия на официальном номере указанных букв наказания не будет.

Ранее сообщалось, что нужно сделать водителю, если гаишник просит взятку.

