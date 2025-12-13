На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин Гассиев высказался о возможном бое с украинцем Усиком

Российский боксер Гассиев заявил, что пока не думает о бое с украинцем Усиком
Владимир Сергеев/РИА Новости

Российский боксер Мурат Гассиев признался, что пока не думает о возможном бое с представителем Украины Александром Усиком. Его слова приводит Sport24.

«Я об этом не думаю сейчас. Сейчас я думаю только о том, чтобы поехать домой, отдохнуть, потому что мы долго тренировались. И сейчас я полностью отхожу от бокса, хотя бы на неделю, и уделю время семье», — заявил он.

12 декабря Гассиев победил представителя Болгарии Кубрата Пулева. Бой продлился шесть раундов. В первых пяти раундах было небольшое преимущество Пулева. В пятом раунде Гассиев начал перехватывать инициативу, а Пулев стал терять инициативу. В шестом раунде российский боксер отправил Пулева в нокаут боковым левым ударом.

После этой победы Гассиев может претендовать на титульный поединок с Усиком, который является суперчемпионом WBA в супертяжелом весе. Боксеры уже встречались ранее — в 2018 году Гассиев проиграл Усику единогласным решением судей в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Гассиев — среди профессионалов бывший чемпион по версии WBA Inter-Continental (2023), бывший чемпион Евразии по версии EBP (2022—2023), бывший чемпион Азии по версии WBA Asia (2021—2023) в тяжелом весе, бывший объединенный чемпион мира по версиям WBA (2018) и IBF (2016—2018) в первом тяжелом весе. Сейчас Гассиев выступает в категориях первого тяжелого и тяжелого веса.

Ранее рекордное число россиян вышли в финал чемпионата мира по боксу.

Летние виды спорта
