ВСУ навели удар по своей бригаде в Сумской области

РИА: снявшие ролик для комбрига военные ВСУ навели удар по своей бригаде
Reuters

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области сняли видеоролик для пиара своего командира бригады, что помогло российской армии определить их позиции и нанести по ним удар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что в районе города Белополье был уничтожен пункт управления ротного звена 125-й бригады ВСУ.

По словам собеседника агентства, несколькими днями ранее пресс-служба украинской бригады по приказу командира с фамилией Фокин сделала несколько кадров для призыва вступления в ряды украинской армии и продвижения комбрига.

После публикации в социальных сетях позиции украинской бригады были установлены, и по ним нанесен удар, рассказали в силовых структурах РФ.

До этого командир одного из батальонов спецназа «Ахмат» с позывным «Каштан» сообщил, что военнослужащие 225-го отдельного штурмового полка («полк смерти») ВСУ, несут серьезные потери на одном из участков в Сумской области.

Ранее в Кремле заявили, что перемирие на Украине станет обманом и «запудриванием мозгов».

СВО: последние новости
