Стало известно, где живет разыскиваемый по делу Миндича бизнесмен

РИА: разыскиваемый по делу Миндича бизнесмен Горбуненко живет во Флориде в США
true
true
true
close
Reuters/Еврейская община города Днепр

Украинский бизнесмен Александр Горбуненко, объявленный в розыск по делу о хищениях средств «Одесского припортового завода» и связанный с соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем, живет во Флориде в США в элитных апартаментах стоимостью около $500 тысяч, а также владеет зарегистрированной там компанией. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что предприниматель приехал в США в феврале 2022 года, где впоследствии получил временный защищенный статус (TPS). По информации агентства, через год Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проинформировало Горбуненко о том, что ему предъявлены обвинения в хищениях, однако бизнесмен, продлевая свой статус в США, не сообщил американским властям о своем уголовном преследовании.

Согласно судебным материалам, НАБУ уведомило американскую сторону о том, что Горбуненко разыскивают на Украине, после чего его допросили агенты спецподразделения Иммиграционной таможенной службы США (HSI). Его временный защищенный статус в стране был аннулирован весной 2025 года, позднее бизнесмена задержали в аэропорту при попытке улететь в Дубай.

Как выяснило РИА, несмотря на уголовное преследование на родине и федеральное обвинение в США, во Флориде на имя украинского бизнесмена зарегистрирована коммерческая фирма Gorvina.world, в документах которой он указан как учредитель и ответственное лицо, а юридический адрес компании совпадает с его апартаментами в городе Авентура, стоимостью около $500 тысяч долларов. Отмечается, что вместе с бизнесменом там проживает его жена.

По информации агентства, судебное дело Горбуненко во Флориде остается открытым.

Ранее сообщалось, что США выделят $40 тысяч для системы анализа данных для НАБУ.

