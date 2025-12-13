На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам напомнили, когда можно привлекать работников в праздничные дни

ТАСС: работа в праздники возможна только с согласия сотрудников или при ЧС
Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Организации не могут привлекать сотрудников к работе в праздничные дни без их согласия, включая новогодние праздники. Исключения возможны только в случае катастроф, несчастных случаев или чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил ТАСС член комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе законопроектов Евгений Машаров.

Он пояснил, что трудоустраивать сотрудников в выходные или праздничные дни допустимо исключительно с их согласия, за редким исключением, предусмотренным трудовым законодательством. Принудительное привлечение к работе без согласия возможно только для ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий, несчастных случаев, повреждения имущества, государственных или муниципальных объектов.

Также закон допускает привлечение работников в случае введения чрезвычайного или военного положения, а также для решения неотложных задач, связанных с пожарами, наводнениями, эпидемиями, вспышками заболеваний среди животных и другими ситуациями, угрожающими жизни или нормальным условиям жизни населения.

Кроме того, к работе в праздники могут привлекаться сотрудники для выполнения задач, которые нельзя приостанавливать, включая обслуживание населения и неотложный ремонт. Особый порядок действует для творческих работников.

В этом году новогодние каникулы продлятся с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Тем самым они стали самыми длительными за последние годы.

Ранее врач посоветовала дарить близким на Новый год книгу.

