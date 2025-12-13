Появились подробности восстановления Валиевой

Пятикратный чемпион США в танцах на льду и хореограф Петр Чернышев заявил, что российская фигуристка Камила Валиева набирает форму в рамках тренировочного процесса. Его слова передает РИА Новости.

«Очень сложно оценить форму Камилы в рамках этого шоу, где присутствуют спецэффекты, сложный костюм, декорации, со шпагой она катается. На тренировках, я знаю, Камила семимильными шагами набирает обороты. В рамках этого шоу весь арсенал она, конечно, показать не может», — сказал Чернышев.

19-летняя фигуристка присоединилась к школе Татьяны Навки, олимпийской чемпионки в танцах на льду, и работает с тренером Светланой Соколовской.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года. Валиева была лишена личных наград Олимпиады, а сборная России вместо золота командного турнира ОИ-2022 получила бронзовые награды.

30 октября 2025 года Федеральный суд Швейцарии отклонил ходатайство защиты Валиевой об отмене или повторном рассмотрении решения CAS по делу о нарушении антидопинговых правил. Теперь спортсменка обязана выплатить 2,3 млн рублей в качестве компенсации за рассмотрение своего допингового дела.

Ранее Илья Авербух заявил о намерении поставить программы для Валиевой.