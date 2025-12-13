Ввоз машин с пробегом из ОАЭ в РФ вырос на 2089%

«Автостат»: ввоз подержанных автомобилей из ОАЭ в ноябре вырос на 2089%

Импорт подержанных автомобилей из ОАЭ в Россию в ноябре 2025 года вырос на 2089%, сообщил в своем Telegram-канале глава агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В ноябре 2025 года из ОАЭ напрямую в Россию ввезли 1445 автомобилей с пробегом. А в ноябре прошлого года лишь 66 штук. Процентный рост впечатляет (+2089%)», — сообщил Целиков.

Основной объем подержанных автомобилей из Эмиратов (более 80%) в ноябре пришелся на два бренда: Toyota (827 шт) и Nissan (345 шт). Кроме того, везли автомобили Honda, Lexus, BMW и другие марки.

До этого эксперты агентства «Автостат» определили 3-летние китайские модели, которые имеют лучшую остаточную стоимость по итогам 3 квартала 2025 года.

«Среди автомобилей из КНР лидирует кроссовер JAC S3 с 1,6-литровым двигателем и автоматической трансмиссией (АТ). Через три года после покупки (которая была совершена в 3 квартале 2022-го) индекс Residual value у этой модели составляет в среднем 82,4%» — сообщает агентство.

На втором месте находится кроссовер Changan CS35 (1,6 л; АТ), а на третьем — Bestune T77.

Ранее сообщалось, что россиян к 2035 году пересадят на отечественные автомобили.