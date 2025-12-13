Адвокат Лурье заявила, что Долина не связывалась с ними после обещания вернуть деньги

Aif.ru: Долина не связалась с Лурье после обещания вернуть деньги

Певица Лариса Долина и ее представители не контактировали со стороной Полины Лурье после заявления. Об этом сообщает aif.ru со ссылкой на адвоката Светлану Свириденко, которая представляет интересы покупательницы квартиры.

На эфире «Пусть говорят» неделю назад артистка заявила, что вернет Лурье деньги. При этом исполнительница якобы еще не общалась с последней.

«Нет, после этого заявления с нами никто не связывался», – рассказала Свириденко.

Долина и Лурье являются сторонами в сделке, связанной с квартирой звезды. В прошлом году, находясь под влиянием мошенников, певица продала свое жилье в Хамовниках за 112 миллионов рублей и отправила их на «безопасные счета».

Осознав, что стала жертвой мошенников, Долина решила вернуть квартиру. Суд встал на сторону исполнительницы, не обязав звезду выплатить Лурье деньги. Женщина обращалась в вышестоящие инстанции, но там также становились на сторону артистки. Спор будет рассматривать Верховный суд.

Ранее СМИ узнали, сколько банковских счетов использовались для хищения денег Долиной.