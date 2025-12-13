На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названы главные поставщики косметики в Россию за год

Китай вошел в тройку крупнейших поставщиков косметики в Россию
PradeepGaurs/Shutterstock/FOTODOM

Китай вошел в тройку крупнейших поставщиков косметики в Россию за девять месяцев 2025 года, заняв место рядом с Южной Кореей и Францией. Такие данные РИА Новости получили после анализа информации платформы ООН Comtrade и национальных статистических источников.

В целом импорт косметики в Россию вырос на 11% и составил $863,7 млн. Лидером по поставкам стала Южная Корея — на $273,9 млн, на втором месте оказалась Франция с $118,9 млн, на третьем — Китай с $115,4 млн, который сместил с третьей позиции Польшу.

Польша в этом году заняла пятое место с объемом поставок $64,4 млн, уступив Германии ($66,4 млн). Далее следуют Италия ($48,6 млн), Казахстан ($42,7 млн), Израиль ($24,4 млн), Испания ($17,6 млн) и Бельгия ($12,9 млн). Наибольший рост экспорта в Россию показали Хорватия — в 72,2 раза (до $8 млн), Бельгия — в 13,6 раза, Китай — в 1,6 раза, Казахстан — на 38%, Южная Корея — на 19%, Франция — на 14,3%.

По сегменту косметики для губ лидерами стали Китай, Франция и Южная Корея. Китай увеличил экспорт на 1,7 раза — до $20,3 млн, Франция на 1,4 раза — до $12,5 млн, Южная Корея — вдвое, до $10,1 млн. Замкнули пятерку Италия ($6,22 млн) и Германия ($6,21 млн).

В категории декоративной косметики для глаз главным поставщиком остался Китай — $21,1 млн (+28%), за ним следуют Франция ($11,3 млн, +13%) и Южная Корея ($7,2 млн, +30%), которая вытеснила Польшу из тройки лидеров.

В сегменте уходовой косметики более трети импорта пришлись на Южную Корею — $253,9 млн, в тройку также вошли Франция ($90,2 млн) и Китай ($61,9 млн). Замыкают топ-5 Германия ($55,01 млн) и Польша ($54,9 млн).

Ранее россиянам рассказали, как защитить кожу зимой.

