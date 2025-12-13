На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Экс-сотрудник СБУ рассказал о ликвидированных на СВО наемниках

Прозоров: большинство уничтоженных наемников ВСУ были поляками и грузинами
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большая часть уничтоженных российскими войсками иностранных наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) являются гражданами Польши и Грузии. Об этом сообщил в интервью ТАСС бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров.

«Очень большие потери понесли, конечно, поляки, очень большие потери понесли грузины, потому что их просто в процентном отношении было очень много», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, на стороне Киева также воюют граждане США, Канады, сейчас на передовые позиции выходят наемники из Колумбии.

До этого сообщалось, что ВСУ отправили в район Купянска Харьковской области 300 наемников из Бразилии.

12 декабря начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-майор Алексей Ртищев сообщил, что в ходе оперативных мероприятий на территории Одесского припортового завода в населенном пункте Южное были обнаружены румынские наемники.

Ранее CМИ сообщили о массовом бегстве иностранных наемников ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
