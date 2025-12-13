В Воронеже обломки БПЛА упали на территорию предприятия

Работа цеха одного из промышленных предприятий в Воронежской области приостановлена после падения обломков БПЛА. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, в результате атаки дронов повреждение получило второстепенное оборудование одного из цехов предприятия, его работа временно приостановлена. Кроме того, обломки сбитого беспилотника повредили башенный кран.

По предварительной информации, пострадавших нет, на месте происшествия ведутся восстановительные работы.

Минобороны ранее сообщило, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотник над российскими регионами. Больше всего БПЛА было сбито над Саратовской областью — 28 аппаратов. Еще четыре дрона нейтрализовали над Воронежской областью и столько же — над Ростовской. Два беспилотника уничтожили над Белгородской областью, еще два — над территорией Крыма. Один БПЛА был перехвачен в Волгоградской области.

Ранее в Тульской области уничтожили более 10 беспилотников ВСУ.