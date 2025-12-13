На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
УЕФА выплатит России почти €4 млн на фоне отстранения клубов от еврокубков

УЕФА выплатит РФС почти €4 млн за неучастие российских клубов в еврокубках
Michael Derrer Fuchs/Shutterstock/FOTODOM

Российский футбольный союз (РФС) получит от Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) €3,83 млн в рамках солидарных выплат для клубов, которые не выступают в еврокубковых турнирах. Информация об этом опубликована на официальном сайте международной организации.

Суммарная доля средств, выделяемая клубам, которые не выступают в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, составляет 7% от прогнозируемых доходов, пороговое значение которых отмечено на уровне €4,4 млрд. Однако указанная доля не должна превышать €308 млн.

Из общей суммы для не входящих в топ‑5 рейтинга УЕФА стран 70% будет распределено в соответствии с позицией каждой ассоциации в списке, остальные 30% — пропорционально сумме доходов клуба, заработавшего больше остальных представителей этой ассоциации в еврокубках.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее УЕФА не изменил позицию по допуску сборных России даже на уровне молодежных команд.

Летние виды спорта
