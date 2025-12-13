Таиланд продолжит боевые действия на границе с Камбоджей. Об этом в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил премьер-министр страны Анутхин Чанвиракун.

«Таиланд будет продолжать военные действия до тех пор, пока мы не почувствуем, что нашей земле и народу больше ничего не угрожает. Хочу заявить об этом четко», — написал он.

Эскалация боевых действий в пограничных районах Таиланда и Камбоджи произошла в минувшие выходные и продолжается до сих пор.

8 декабря Таиланд обвинил Камбоджу в атаке на гражданские районы провинции Бурирам. Незадолго до этого Таиланд и Камбоджа ударили друг по другу на приграничной территории. Инцидент произошел после атаки на таиландскую базу Анупонг, в результате которой пострадали военные королевства. В ответ Таиланд задействовал истребители F-16, нанесшие удары по камбоджийской артиллерии в районе Чонг Ан Ма.

10 декабря президент США Дональд Трамп заявил, что планирует еще раз остановить вооруженный конфликт между странами.

Ранее российским туристам дали рекомендации в связи с конфликтом Таиланда и Камбоджи.