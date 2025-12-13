На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Европе захотели избежать войны с Россией

Политик Мема: Европа должна избежать войны с Россией
French Army/AP

Европа должать проводить политику, которая направлена на избежание «войны с Россией». Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«Мы должны отказаться от опасного плана ЕС по перевооружению, мы должны избежать войны с Россией, восстановить диалог», — подчеркнул он.

В начале ноября в Евросоюзе достигли соглашения по перенаправлению на оборону средств гражданского назначения из бюджета. В публикации отмечается, что председательствующая в Совете ЕС Дания и Европарламент достигли предварительного соглашения по инвестициям. Договоренности должны открыть для оборонной сферы существующие фонды Евросоюза, которые обычно используются в гражданских целях.

Также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о создании европейского фонда SAFE в рамках программы «Безопасность для Европы», организованного для наращивания производства оружия.

Ранее сообщалось, что «руки России» в зоне СВО стали длиннее.

