Guardian: в Брюсселе считают нереалистичным вступление Украины в ЕС в 2027 году

Европейские дипломаты считают нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в 2027 году. Об этом пишет британская газета The Guardian.

«2027 год – это уже завтра. Как будто американцы будут принимать решения за нас», – приводит газета слова одного из представителей ЕС. Б

13 декабря газета Financial Times писала о том, что Украина может нарушить установленные процедуры вступления в ЕС, если станет членом блока в 2027 году.

При этом газета Corriere della Sera сообщала, что предложение Украины, в котором указана дата вступления в Евросоюз — 1 января 2027 года — как часть мирного урегулирования, не получило одобрения со стороны европейских властей.

Сообщается, что Киев готов отказаться от некоторых экономических преимуществ, таких как сельскохозяйственные субсидии, для ускорения процесса.

В интервью Corriere della Sera бывший верховный представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что включение пункта о вступлении Украины в ЕС в план США может помочь преодолеть вето Венгрии, которая позиционирует себя как союзник Вашингтона. Он также подчеркнул, что окончательное решение по этому вопросу будет приниматься странами-членами ЕС на основе достигнутых результатов.

Ранее венгерский министр рассказал, к чему привело бы вступление Украины в ЕС.