Ветерана из Екатеринбурга медики отпустили из больницы на мороз в тапках

Е1: в Екатеринбурге ветерана ночью отпустили из больницы в тапках на мороз

Сыновья ветерана из Екатеринбурга обвинили медиков в безразличии к их отцу. Об этом сообщает Е1.

По данным портала, 71-летний инвалид второй группы и ветеран чеченских войн Виктор оказался в больнице из-за серьезных отеков. Помимо этого, он стал рассказывать родственникам истории, которых не было.

В беседе с одним из сыновей врачи сказали, что мужчину выпишут в воскресенье, после контрольных анализов. Однако отец позвонил в субботу и потребовал его забрать и не реагировал на доводы.

Позже мужчина приехал в медучреждение, где выяснил, что Виктор подписал отказ и ушел.

«Он пошел на улицу в больничных тапках, без шапки, в конце ноября. О каком адекватном состоянии может идти речь?», – рассказал сын.

Ветерана нашли в магазине неподалеку, где к нему уже приехала скорая помощь. Мужчину снова отправили в больницу, из которой он ушел, но сын не согласился на это и забрал его.

Родственники обратились в СК РФ и Роспотребнадзор. В больнице сказали, что собрали комиссию. Выяснилось, дефектов в лечении не выявлено. Оповещать родственников медики должны только если пациент недееспособен.

Спустя неделю Виктор снова попал в ту же больницу. Сын напомнил врачам об инциденте.

«Мужчина рассказал, что в этот раз врач отнесся к его отцу внимательно, при госпитализации пообещали, что выписывать без звонка сыновьям не будут», – сообщается в публикации.

Спасти пациента не удалось.

Ранее в Ярославле врачи травмировали ребенка при родах.