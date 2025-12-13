На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Посмотрим, надо ли привыкать»: Сафонов о своей игре за «ПСЖ»

Вратарь «ПСЖ» Сафонов высказался об игровом времени после двух сыгранных матчей
true
true
true
close
Panoramic/Global Look Press

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов в своем Telegram-канале опубликовал пост после двух сыгранных матчей за клуб.

«Если честно, уже забылись ощущения от игр через 2–3 дня. Одно дело — готовиться и быть на замене, а другое — готовиться и играть. Посмотрим, нужно ли привыкать к такому режиму. Не вернулся с постом после игры, так как голова занята восстановлением и мыслями о следующей», — написал он.

13 декабря в рамках чемпионата Франции «ПСЖ» сыграет с клубом «Мец». Пока неясно, сыграет ли Сафонов вновь в стартовом составе парижского клуба. До этого российский вратарь провел два матча подряд (первые для него в сезоне) — сначала с «Ренном» в Лиге 1 (5:0), потом с испанским «Атлетиком» в Лиге чемпионов (0:0). Сафонов получил шанс после того, как основной вратарь клуба Лука Шевалье травмировался.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал.

Ранее тренер «ПСЖ» оценил игру Сафонова в последних матчах.

