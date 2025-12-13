На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Медведев предупредил «Единую Россию» о сложных временах

Медведев призвал «Единую Россию» готовиться к более сложным временам
Екатерина Штукина/РИА Новости

Председатель «Единой России», замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев во время заседания генсовета партии заявил о необходимости готовиться к более сложным временам. Его слова приводит ТАСС.

Медведев отметил, что результаты «Единой России» на последних выборах были обусловлены высоким уровнем консолидации российского общества вокруг идеи достижения целей спецоперации, но впереди, по мнению председателя, будет более сложный этап.

«Результаты, достигнутые на едином дне голосования, очень впечатляющие. Наверное, лучшие за последнее время. Результаты — отражение консолидации нашей страны вокруг целей спецоперации, фигуры президента, партийных приоритетов», — сказал Медведев.

Тем временем «Единая Россия» опубликовала обращение к членам политической силы, ее сторонникам и всем россиянам в преддверии выборов в Госдуму, в нем партия призывает всех выдвигать идеи, обозначать проблемы и участвовать в диалоге о будущем страны для формирования своей народной программы.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» поддержит ремонт 800 студенческих общежитий по всей стране.

