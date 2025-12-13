На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиян предупредили о штрафах и тюремных сроках за незаконную рубку елок

Мособлдума: за самовольную рубку новогодних елок грозит до семи лет тюрьмы
Григорий Сысоев/РИА Новости

Самовольная вырубка деревьев в Подмосковье является серьезным правонарушением, за которое в зависимости от причиненного ущерба предусмотрены меры от штрафа до лишения свободы. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Владимир Шапкин.

Депутат отметил, что незаконная рубка, даже одной новогодней елки, влечет административную или уголовную ответственность. Если ущерб от действий нарушителя не превышает 5 тыс. рублей, наступает административная ответственность: гражданам грозит штраф от 3 тыс. до 4 тыс. рублей, должностным лицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей, юридическим — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

При установлении признаков незаконной вырубки лесных или иных насаждений в значительном или особо крупном размере наступает уголовная ответственность. В этом случае санкции могут включать лишение свободы на срок до семи лет, а также штраф от 300 тыс. до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет. В отдельных ситуациях предусмотрено ограничение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Шапкин напомнил, что в декабре в Подмосковье будут работать более 170 елочных базаров. Он отметил, что для тех, кто предпочитает искусственные деревья, в продаже также есть лапник, который создаст новогоднюю атмосферу и при этом приобретается легально — по 80–100 рублей за штуку. Депутат подчеркнул, что покупка деревьев на официальных базарах помогает сохранить леса Подмосковья и обеспечить безопасное празднование Нового года.

Ранее юрист напомнила о штрафах, предусмотренных за нарушения в Новый год.

