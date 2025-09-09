Над Россией перехвачен 31 украинский беспилотник. Военная операция, день 1294-й

Очередное заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате «Рамштайн» состоится в Лондоне 9 сентября.
Российские войска практически уничтожили переброшенных недавно в Днепропетровскую область испаноговорящих наемников, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Financial Times: Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО после того, как пересмотр Пентагоном военной помощи привел к замедлению поставок Киеву.
Москва учитывает в своем военном планировании расширение контингентов НАТО в странах вдоль «восточного фланга» альянса, оценивает связанные с этим угрозы и при необходимости принимает контрмеры, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.
🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили ночью 31 украинский беспилотник.
— 15 БПЛА – над акваторией Черного моря,
— 7 БПЛА – над территорией Белгородской области,
— 3 БПЛА – над территорией Курской области,
— 2 БПЛА – над территорией Республики Крым,
— 2 БПЛА – над территорией Краснодарского края,
— 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области,
— 1 БПЛА – над территорией Воронежской области.