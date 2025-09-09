На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Над Россией перехвачен 31 украинский беспилотник. Военная операция, день 1294-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 1294-й день
Евгений Биятов/РИА Новости
Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 31 украинский беспилотник над территорией России, сообщили в Минобороны. 15 БПЛА было перехвачено над акваторией Черного моря, семь БПЛА — над территорией Белгородской области, три — над территорией Курской области, по два — над территориями республики Крым и Краснодарского края и по одному БПЛА — над Тамбовской и Воронежской областями. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:50

Сигнал опасности атаки БПЛА отменен на всей территории Белгородской области.

9:30

Очередное заседание контактной группы по оказанию военной помощи Украине в формате «Рамштайн» состоится в Лондоне 9 сентября.

9:17



9:03

Российские войска практически уничтожили переброшенных недавно в Днепропетровскую область испаноговорящих наемников, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

8:40

Financial Times: Украина может столкнуться с нехваткой средств ПВО после того, как пересмотр Пентагоном военной помощи привел к замедлению поставок Киеву.

8:25

Москва учитывает в своем военном планировании расширение контингентов НАТО в странах вдоль «восточного фланга» альянса, оценивает связанные с этим угрозы и при необходимости принимает контрмеры, заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

8:15

8:09

🔴 Минобороны: силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили ночью 31 украинский беспилотник.

— 15 БПЛА – над акваторией Черного моря,

— 7 БПЛА – над территорией Белгородской области,

— 3 БПЛА – над территорией Курской области,

— 2 БПЛА – над территорией Республики Крым,

— 2 БПЛА – над территорией Краснодарского края,

— 1 БПЛА – над территорией Тамбовской области,

— 1 БПЛА – над территорией Воронежской области.

8:00

Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1294-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

