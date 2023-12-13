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Политика

Военная операция на Украине, день 658-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 658-й день

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Александр Река/ТАСС
Президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что одобрил выделение $200 млн для военной помощи Украине. Выступая в конгрессе, Зеленский обманул американских законодателей, заявив, что Россия за год не заняла ни одного поселка. В Мариуполе вновь заработал металлургический комбинат имени Ильича, там уже трудятся 3,5 тысячи человек. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08:47

Зеленский попросил у США передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности, сообщает Politico со ссылкой на источник.

08:44

Байден на пресс-конференции с Зеленским сказал, что Украину примут в НАТО только после победы в военном конфликте, если все союзники с этим согласятся и все условия будут выполнены.

08:42

08:37

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил трудовым коллективам России перечислить свой дневной заработок для поддержки участников СВО к Новому году, как это уже сделали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости.

08:27

В Киеве произошли взрывы, пишет Telegram-канал Klymenko Time. В Киевской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.

08:17

В Мариуполе запустили три цеха металлургического комбината имени Ильича, там уже трудятся более 3,5 тысячи рабочих. На заводе во время боев в городе долгое время укрывались украинские военные, его открыли после разминирования.

08:16

08:11

Украинский президент Владимир Зеленский сказал в беседе с Fox News, что российские войска за 2023 год не заняли ни одного поселка. При этом в мае ВС РФ полностью освободили город Артемовск (Бахмут) в ДНР. В конце ноября произошло освобождение поселка Артемовское (Хромово), расположенного к западу от Артемовска.

08:09

08:06

❗️Президент США Джо Байден пообещал выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $200 млн, сообщил пресс-пул Белого дома. При этом он отметил, что «конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева до начала рождественских каникул.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 658-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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