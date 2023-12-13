Военная операция на Украине, день 658-й

Президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что одобрил выделение $200 млн для военной помощи Украине. Выступая в конгрессе, Зеленский обманул американских законодателей, заявив, что Россия за год не заняла ни одного поселка. В Мариуполе вновь заработал металлургический комбинат имени Ильича, там уже трудятся 3,5 тысячи человек. «Газета.Ru» ведет хронику событий.