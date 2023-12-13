Военная операция на Украине, день 658-й

Зеленский попросил у США передать Киеву ракеты ATACMS большей дальности, сообщает Politico со ссылкой на источник.
Байден на пресс-конференции с Зеленским сказал, что Украину примут в НАТО только после победы в военном конфликте, если все союзники с этим согласятся и все условия будут выполнены.
Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил трудовым коллективам России перечислить свой дневной заработок для поддержки участников СВО к Новому году, как это уже сделали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщило РИА Новости.
В Киеве произошли взрывы, пишет Telegram-канал Klymenko Time. В Киевской и Черниговской областях объявлена воздушная тревога.
В Мариуполе запустили три цеха металлургического комбината имени Ильича, там уже трудятся более 3,5 тысячи рабочих. На заводе во время боев в городе долгое время укрывались украинские военные, его открыли после разминирования.
Украинский президент Владимир Зеленский сказал в беседе с Fox News, что российские войска за 2023 год не заняли ни одного поселка. При этом в мае ВС РФ полностью освободили город Артемовск (Бахмут) в ДНР. В конце ноября произошло освобождение поселка Артемовское (Хромово), расположенного к западу от Артемовска.
❗️Президент США Джо Байден пообещал выделить Украине новый пакет военной помощи на сумму $200 млн, сообщил пресс-пул Белого дома. При этом он отметил, что «конгрессу США следует согласовать выделение дополнительного финансирования» на поддержку Киева до начала рождественских каникул.