Военная операция на Украине, день 656-й

По данным Politico, Белый дом считает, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США 12 декабря поможет вернуть тему украинского конфликта «на первые полосы» СМИ.
Financial Times: согласно опросу Мичиганского университета, 48% американцев считают, что США тратят «слишком много» на военную и финансовую помощь Украине.
Великобритания передаст Украине два минно-поисковых корабля класса Sandown. Об этом говорится на сайте британского правительства.
❗️Председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри в беседе с «Известиями» высказалась против поспешного принятия Украины в ЕС:
«Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии».
Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал ускорить работу по восстановлению ИЖС и запуску предприятий в Мариуполе — РИА Новости.
ВСУ обстреляли Белгородскую и Брянскую область из танков, сообщает Telegram-канал Shot. Девять снарядов упали неподалеку от села Новая Таволжанка. В результате обстрела никто не пострадал.
Американский конгрессмен Мэтт Гетц в соцсетях призвал США склонить украинского президента Владимира Зеленского к мирным переговорам:
«Америка отправила достаточно денег Украине. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру».
Российский посол по особым поручениям Родион Мирошник в эфире телеканала СТV заявил, что политическое руководство Украины понесет ответственность. Для этого прорабатывается структура трибунала.
❗️Министерство обороны Великобритании сообщило, что королевство вместе с Норвегией планирует создать вооруженную коалицию для поддержки Украины на море. Они хотят поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности украинской стороны, передает РИА Новости.
Российские военные пресекли три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении — Минобороны РФ.