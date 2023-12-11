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Политика

Военная операция на Украине, день 656-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 656-й день

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Александр Полегенько/ТАСС
По данным Минобороны, ВС России пресекли три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении. Великобритания и Норвегия создадут коалицию, которая будет поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности Украины действовать на море. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что прорабатывается вопрос о формате трибунала над политическим руководством Украины. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:10

По данным Politico, Белый дом считает, что визит украинского президента Владимира Зеленского в США 12 декабря поможет вернуть тему украинского конфликта «на первые полосы» СМИ.

09:09

Financial Times: согласно опросу Мичиганского университета, 48% американцев считают, что США тратят «слишком много» на военную и финансовую помощь Украине.

09:03

Великобритания передаст Украине два минно-поисковых корабля класса Sandown. Об этом говорится на сайте британского правительства.

08:47

❗️Председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри в беседе с «Известиями» высказалась против поспешного принятия Украины в ЕС:

«Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии».

08:44

Минувшей ночью в Киеве прогремели взрывы, сообщает украинское издание «Зеркало недели».

08:43

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин призвал ускорить работу по восстановлению ИЖС и запуску предприятий в Мариуполе — РИА Новости.

08:32

08:30

ВСУ обстреляли Белгородскую и Брянскую область из танков, сообщает Telegram-канал Shot. Девять снарядов упали неподалеку от села Новая Таволжанка. В результате обстрела никто не пострадал.

08:29

08:27

Американский конгрессмен Мэтт Гетц в соцсетях призвал США склонить украинского президента Владимира Зеленского к мирным переговорам:

«Америка отправила достаточно денег Украине. Мы должны сказать Зеленскому, чтобы он стремился к миру».

08:16

08:10

Российский посол по особым поручениям Родион Мирошник в эфире телеканала СТV заявил, что политическое руководство Украины понесет ответственность. Для этого прорабатывается структура трибунала.

08:05

❗️Министерство обороны Великобритании сообщило, что королевство вместе с Норвегией планирует создать вооруженную коалицию для поддержки Украины на море. Они хотят поставлять корабли и транспортные средства для укрепления способности украинской стороны, передает РИА Новости.

08:03

Российские военные пресекли три попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении — Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию событий 656-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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