«Ставки очень высоки». На Украине считают, что страна готова стать членом ЕС Глава МИД Украины Кулеба: мы готовы попрыгать и сплясать ради вступления в ЕС

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что страна готова «попрыгать и сплясать» для выполнения условий вступления в Евросоюз. С таким заявлением дипломат выступил в преддверии саммита лидеров стран объединения 14-15 декабря в Брюсселе, на котором может быть принято решение о начале переговоров о евроинтеграции Украины. Как ожидается, карты Киеву может спутать Будапешт, который неоднократно заявлял о намерении воспрепятствовать устремлениям украинцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Киеве готовы «попрыгать и сплясать» в дополнение к уже предпринятым усилиям по выполнению условий ЕС для включения его в сообщество.

«Мы можем попрыгать, мы можем станцевать, если это попросят в дополнение к уже сделанному, но мы считаем, играть надо по правилам», — сказал глава внешнеполитического ведомства перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе, отвечая на вопрос, готова ли Украина выполнить дополнительные требования ЕС в случае их возникновения.

Дмитрий Кулеба заверил, что Украина выполнила все требования Евросоюза для начала переговоров о вступлении и ждет, что в Брюсселе это признают. При этом министр допустил, что в данный момент это не произойдет.

«Ставки очень высоки как для Украины, так и для ЕС. Для народа Украины это (если ЕС не поддержит решение о начале переговоров. — «Газета.Ru») будет очень демотивирующим решением, но также и в том, что касается Евросоюза, это станет сигналом для континента по вопросу расширения, но также и о том, что ЕС не может принимать решения исторической важности и держать свои обещания. Это будет опустошительно для обеих [сторон], если произойдет. Но колесо истории не остановить. Я не сомневаюсь, что процесс расширения Евросоюза продолжится, Украина будет его частью. Вопрос в том, сможет ли кто-то его замедлить и повысить цену», — заявил Кулеба (цитата по ТАСС).

Кулеба также сообщил, что встретится в Брюсселе с главой МИД Венгрии Петером Сийярто, чтобы обсудить причины, по которым Будапешт намерен блокировать начало переговоров ЕС с Украиной о вступлении.

Венгры стоят на своем

Сийярто, впрочем, сообщил о намерении твердо следовать решению воспрепятствовать началу вступления Украины в ЕС.

«На этой неделе в ходе дебатов будет доминировать Украина. Многие европейские политики хотят принять важные решения, которые совершенно не подготовлены и по которым нет стратегического консенсуса относительно будущего Европы. Мы продолжим принимать решения в европейских и национальных интересах и не поддадимся никакому давлению, от кого бы оно ни исходило, чем бы нас ни шантажировали и что бы ни обещали», — написал Сийярто на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее с предложением не включать вопрос о начале переговоров с Киевом в повестку саммита выступал и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Еще одним противником переговоров может стать Словакия.

«Если Украина хочет стать членом Евросоюза, ей нужно сделать еще много шагов и пройти очень длинный путь. Время, когда страны могли попасть в ЕС чисто по политическому решению, давно прошло. Теперь и Украине нужно соответствовать всем критериям, как это было, например, в случае Словакии», –– заявил в интервью «Известиям» председатель комиссии по внешним отношениям парламента Словакии Мариан Кэри.

Непростое решение, не безболезненный шаг

В Брюсселе есть и сторонники начала переговоров об интеграции с Украиной.

«Сейчас это политическое решение, которое тоже может быть непростым, но Чехия полностью поддерживает украинско-европейскую интеграцию», — заявил в интервью РБК-Украина министр иностранных дел Чехии Ян Липавский (цитата по ТАСС).

По мнению дипломата, включение Украины в ЕС не будет безболезненным шагом, однако на это есть политическая воля.

«Давайте искать способы обезопасить Украину как таковую, думать о том, как отправить вам вооружение и боеприпасы. Давайте искать способы реформирования украинского государства внутри страны с точки зрения процессов и законов, обеспечивать совместимость между Украиной и НАТО. Это можно довольно легко измерить, и я думаю, что здесь есть политическая воля», — сказал министр.

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что позиция Венгрии по многим вопросам противоречит общеевропейскому подходу. Чиновник считает, что сейчас происходит «столкновение идеологий» — между сторонниками того, что «Европа должна быть сильной», и теми, кто «не хочет, чтобы Европа, Европейский союз существовали».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью Le Parisien вновь обратила внимание, что «присоединение Украины к ЕС может состояться только после того, как будут выполнены все условия членства».

Если решение о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС сейчас будет заблокировано, то в следующий раз, по данным Euractiv, европейские чиновники могут вернуться к обсуждению этой темы в марте.