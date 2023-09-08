Британия будет вести разведку в Черном море. Военная операция на Украине, день 562-й

❗️ Власти Кубы арестовали 17 человек, которые были связаны с сетью, вербовавшей молодых мужчин на службу в российскую армию для участия в спецоперации на Украине.
Ленинский районный суд Новосибирска арестовал 17-летнего студента колледжа по делу о поджоге релейного шкафа, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
В Донецкой и Луганской народных республиках открылись избирательные участки для выборов депутатов.
Глава МИД Германии Анналена Бербок считает невозможным быстро предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Она уточнила, что власти думают, как можно «наилучшим образом поддержать Украину в сложившейся ситуации».
Анналена БербокAnnegret Hilse/AP
Вооруженные силы Украины за сутки 92 раза обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не ограничивал Вооруженным силам Украины доступ к Starlink в районе Крыма, спутниковая система изначально не была активирована в этом регионе. При этом бизнесмен подтвердил, что ему поступила экстренная просьба от органов власти Украины активировать Starlink на пути до Севастополя. Маск отметил, что очевидная цель Киева заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота.
«Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта», — написал он в соцсети X и добавил, что обе стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.
Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене 21-летней девушке из Читы. По данным ведомства, она снимала эшелоны военной техники на железной дороге по просьбе представителя пограничной службы Украины. Об этом сообщили в Забайкальском краевом суде.
Взрывы произошли утром в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание «Зеркало недели».
Минобороны Великобритании начнет проводить разведывательную операцию в акватории Черного моря, чтобы предотвращать удары по судам, везущим продовольствие или направляющимся в украинские порты. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства Риши Сунака.
Почти 50 сотрудников британского предприятия, производящего ракеты Storm Shadow и Brimstone, 11 сентября начнут забастовку, сообщает газета The Guardian. Работники завода в городке Бит шотландской области Северный Эршир добиваются повышения заработной платы. Рабочие, которые занимаются перемещением и погрузкой ракет, считают себя обделенными по сравнению с персоналом, который их собирает.