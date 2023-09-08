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Политика

Британия будет вести разведку в Черном море. Военная операция на Украине, день 562-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 562-й день

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Техник заправляет ударный вертолет Ка-52 группировки «Юг» перед боевым вылетом

Техник заправляет ударный вертолет Ка-52 группировки «Юг» перед боевым вылетом

РИА Новости
Почти 50 сотрудников британского предприятия, производящего ракеты Storm Shadow и Brimstone, 11 сентября начнут забастовку. Минобороны Великобритании начнет проводить разведывательную операцию в акватории Черного моря, чтобы предотвращать удары по судам с продовольствием или направляющимся в украинские порты. 21-летнюю девушку из Читы обвинили в госизмене за фото военных эшелонов для Украины. В Запорожье прозвучали взрывы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:07

❗️ Власти Кубы арестовали 17 человек, которые были связаны с сетью, вербовавшей молодых мужчин на службу в российскую армию для участия в спецоперации на Украине.

09:00

Ленинский районный суд Новосибирска арестовал 17-летнего студента колледжа по делу о поджоге релейного шкафа, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

08:53

08:49

В Донецкой и Луганской народных республиках открылись избирательные участки для выборов депутатов.

08:40

Глава МИД Германии Анналена Бербок считает невозможным быстро предоставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus. Она уточнила, что власти думают, как можно «наилучшим образом поддержать Украину в сложившейся ситуации».

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Анналена Бербок

Annegret Hilse/AP
08:38

Вооруженные силы Украины за сутки 92 раза обстреливали территорию Донецкой Народной Республики, сообщает представительство региона в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

08:34

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не ограничивал Вооруженным силам Украины доступ к Starlink в районе Крыма, спутниковая система изначально не была активирована в этом регионе. При этом бизнесмен подтвердил, что ему поступила экстренная просьба от органов власти Украины активировать Starlink на пути до Севастополя. Маск отметил, что очевидная цель Киева заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота.

«Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта», — написал он в соцсети X и добавил, что обе стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.

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Britta Pedersen/Pool/AP
08:27

08:24

Следователи ФСБ предъявили обвинение в госизмене 21-летней девушке из Читы. По данным ведомства, она снимала эшелоны военной техники на железной дороге по просьбе представителя пограничной службы Украины. Об этом сообщили в Забайкальском краевом суде.

08:21

Взрывы произошли утром в подконтрольном Киеву городе Запорожье, сообщило украинское издание «Зеркало недели».

08:17

Минобороны Великобритании начнет проводить разведывательную операцию в акватории Черного моря, чтобы предотвращать удары по судам, везущим продовольствие или направляющимся в украинские порты. Об этом говорится в заявлении канцелярии главы британского правительства Риши Сунака.

08:08

Почти 50 сотрудников британского предприятия, производящего ракеты Storm Shadow и Brimstone, 11 сентября начнут забастовку, сообщает газета The Guardian. Работники завода в городке Бит шотландской области Северный Эршир добиваются повышения заработной платы. Рабочие, которые занимаются перемещением и погрузкой ракет, считают себя обделенными по сравнению с персоналом, который их собирает.

08:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем наблюдать за ходом военных действий на Украине и другими событиями в мире.

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