Британия будет вести разведку в Черном море. Военная операция на Украине, день 562-й

08:34

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что не ограничивал Вооруженным силам Украины доступ к Starlink в районе Крыма, спутниковая система изначально не была активирована в этом регионе. При этом бизнесмен подтвердил, что ему поступила экстренная просьба от органов власти Украины активировать Starlink на пути до Севастополя. Маск отметил, что очевидная цель Киева заключалась в том, чтобы потопить большую часть российского флота.

«Если бы я согласился на их просьбу, то SpaceX была бы явно замешана в крупном акте войны и эскалации конфликта», — написал он в соцсети X и добавил, что обе стороны конфликта должны сесть за стол переговоров.