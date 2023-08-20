Пресечена попытка атаки БПЛА на Москву. Военная операция на Украине, день 543-й

Некоторые официальные лица Запада прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине, однако они не соответствуют интересам ни Киева, ни Москвы, пишет Wall Street Journal.
Министерство обороны США ожидает пополнить запасы вооружений Украины зимой, надеясь на «затишье» в боевых действиях, пишет РИА Новости со ссылкой на материал The New York Times.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild не согласился с мнением о провале контрнаступления.
«Мы спокойно относимся к подобным заявлениям. По мнению неназванных официальных лиц, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года», — сказал он.
Глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил РИА Новости об отражении нескольких атак ВСУ в направлении Урожайного.
В курске беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего возник пожар, сообщил губернатор Роман Старовойт.
«В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой», — заявил он.
В настоящее время возгорание ликвидировано.
⚡️Минобороны России сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Об этом также заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена», — написал он.