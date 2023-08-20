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Политика

Пресечена попытка атаки БПЛА на Москву. Военная операция на Украине, день 543-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 543-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
В Минобороны сообщили о пресечении попытки ататки беспилотника на Москву. В Курске дрон врезался в крышу железнодородного вокзала. Группировка ВС РФ «Восток» заявила об отражении атак ВСУ у Урожайного в ДНР. Глава МИД Украины не согласился с мнением о провале контрнаступления ВСУ. Издание NYT пишет, что в США ждут зимнего «затишья», чтобы пополнить запасы вооружения Киева. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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08.55

Некоторые официальные лица Запада прорабатывают варианты сделок по прекращению конфликта на Украине, однако они не соответствуют интересам ни Киева, ни Москвы, пишет Wall Street Journal.

08.40

Министерство обороны США ожидает пополнить запасы вооружений Украины зимой, надеясь на «затишье» в боевых действиях, пишет РИА Новости со ссылкой на материал The New York Times.

08.32

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью газете Bild не согласился с мнением о провале контрнаступления.

«Мы спокойно относимся к подобным заявлениям. По мнению неназванных официальных лиц, генералов и аналитиков, Украина должна была прекратить свое существование в течение трех-десяти дней в феврале 2022 года», — сказал он.

08.30

Глава пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил РИА Новости об отражении нескольких атак ВСУ в направлении Урожайного.

08.20

В курске беспилотник врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего возник пожар, сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В момент взрыва в здании находилось 50 пассажиров, они были оперативно эвакуированы. Из пяти пострадавших от осколков двое отказались от медицинской помощи, трое направлены для осмотра в Курскую областную больницу и уже отпущены домой», — заявил он.

В настоящее время возгорание ликвидировано.

08.10

⚡️Минобороны России сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Об этом также заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена», — написал он.

08.00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 543-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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