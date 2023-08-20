Пресечена попытка атаки БПЛА на Москву. Военная операция на Украине, день 543-й

08.10

⚡️Минобороны России сообщило о пресечении попытки атаки БПЛА самолетного типа по объектам на территории Москвы и Московской области. Об этом также заявил мэр Москвы Сергей Собянин.



«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена», — написал он.