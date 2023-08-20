«Теперь представляю, что наши ребята переживают». БПЛА атаковали четыре региона России меньше чем за сутки

20 августа четыре региона России были атакованы украинскими беспилотниками. В Курске дрон врезался в крышу железнодорожного вокзала, после чего там возник пожар. Очевидица атаки рассказала «Газете.Ru», что теперь представляет, «что переживают наши ребята». В Ростовской области два дрона упали на территории воинской части в Каменске. Небо над Москвой ночью закрывали из-за замеченного в Подмосковье БПЛА. Белгородская область была атакована беспилотниками самолетного типа дважды с разницей в 40 минут.

Две атаки на Белгород

Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале проинформировал о том, что на подлете к Белгороду российская система ПВО сбила три воздушные цели.

«Сегодня в период с 13-50 до 14-40 в воздухе было сбито 3 цели», — написал чиновник.

За два часа до этого Гладков сообщал о поражении 12 воздушных целей около города.

Минобороны РФ подтвердило данные о том, что были сбиты три БПЛА самолетного типа. По данным ведомства, два дрона попытались атаковать область около 14:00, и еще один — в 14:40. Они были уничтожены.

Ночная атака на вокзал Курска

В ночь на 20 августа атаке подвергся Курск, сообщил губернатор Роман Старовойт. По его словам, дрон врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего там возник пожар. В это время в здании вокзала находились 50 человек, они были эвакуированы, однако пять человек получили легкие ранения от осколков стекол.

«Пострадали крыша, фасад, первая платформа. Также в результате взрывной волны есть повреждения в зале ожидания и пешеходном тоннеле. Приступим к ремонтным работам в самое ближайшее время. Вход и посадка на поезда после прохождения досмотра сейчас осуществляются через северную и южную стороны без входа в вокзал. Первая платформа временно закрыта до устранения всех последствий удара,» — написал губернатор.

В разговоре с «Газетой.Ru» очевидица атаки рассказала, что сильно испугалась:

«Я из поезда вышла, стояла рядом с вагоном. Слышала, как будто едет мопед или мотоцикл, и взрыв. Стояли два состава, и их волной так толкнуло, я думала, что взрывается. На третьей платформе была, осколки стекла от перехода летели.

Это ужасно. Что наши ребята переживают, я теперь представляю. На перроне уже никого не было. Уехали по расписанию. Но в вагонах до Орла уже никто не спал».

В 13:19 вокзал возобновил работу в штатном режиме, сообщалось в Telegram-канале Московской железной дороги.

Следственный комитет РФ начал расследование инцидента. Комментируя атаку на железнодорожный вокзал, представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что действия Киева делают задачу денацификации и демилитаризации Украины абсолютным приоритетом для Москвы.

Дроны-камикадзе над Ростовской областью

Губернатор Ростовской области Василий Голубев проинформировал в Telegram-канале, что ранним утром три дрона-камикадзе были подавлены российскими средствами радиоэлектронной борьбы.

«ПВО не применялось из-за малого размера цели. Два дрона упали на территории воинской части в Каменске, еще один — в километре севернее Новошахтинска», — написал чиновник.

Закрытие неба над Москвой

Около 4:00 20 августа система ПВО обнаружила беспилотник, летевший над Ступинским районом Московской области в направлении столицы. Он тоже был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщило Минобороны. В результате дрон потерял управление и упал в безлюдном районе.

«Ночью была осуществлена попытка пролета беспилотника на Москву на южном направлении. Силами ПВО она была пресечена. Спасибо военным за работу», — заявил мэр города Сергей Собянин.

Перед этим ТАСС передавало, что Домодедово и Внуково не принимали и не отправляли рейсы. К 8:00 ограничения были сняты и столичные аэропорты вернулись к работе в штатном режиме.