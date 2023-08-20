«И это только начало»: Зеленский договорился забрать у Нидерландов все имеющиеся истребители F-16

Владимир Зеленский побывал с визитами в Нидерландах и Дании. По его словам, переговоры в Амстердаме были «прорывными» и он договорился о передаче Киеву 42 истребителей F-16. Премьер Нидерландов Рютте заметил, что у страны всего 42 таких самолета и пока нельзя точно сказать, сколько из них поставят Украине. В Дании Зеленский посидел в кабине F-16 вместе премьер-министром страны и сообщил, что Копенгаген поставит Киеву 19 истребителей. «Газета.Ru» разбиралась, к чему приведут эти договоренности.

Нидерланды дали задний ход

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам визита в Нидерланды написал в своем Telegram-канале, что Амстердам передаст Киеву 42 американских истребителя F-16.

Украинский лидер прибыл в страну около 13:00 вместе с первой леди Еленой Зеленской и своей командой. По словам политика, главной темой переговоров было обсуждение поставок Киеву F-16. Также речь шла о глобальном «саммите мира». Спустя два часа президент опубликовал пост о том, что встреча с премьером Нидерландов Марком Рютте оказалась успешной:

«F16. Прорывная договоренность. С сегодняшнего дня уже конкретика. Будут в украинском небе.

Спасибо, Нидерланды! Спасибо, Марко! Спасибо всем, кто помогает!».

Позднее Зеленский подробнее рассказал о достигнутых договоренностях. По его мнению, они являются еще одним шагом по усилению украинского воздушного щита.

«Мы с господином премьер-министром Марком Рютте договорились о количестве F-16, которое будет предоставлено Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета. И это только начало», — подчеркнул глава государства.

Во время визита в Нидерланды Зеленский вместе с Рютте посетил военную авиабазу Эйндховен, где президент Украины осмотрел F-16. На совместной пресс-конференции премьер-министр подтвердил, что самолеты будут переданы Киеву, «когда будут выполнены условия для такой передачи». Он отметил, что истребители пообещала предоставить и Дания, пишет Bild.

Как передает Reuters, премьер не стал называть точное число F-16, которые получит Украина, поскольку страна располагает всего 42 истребителями.

«Нидерланды пока не могут уточнить, сколько из 42 истребителей F-16 они поставят Украине», — заявил Рютте.

По данным агентства, сейчас у Амстердама есть 24 истребителя F-16, которые будут сняты с вооружения к середине следующего года, еще 18 самолетов выставлены на продажу.

Зеленский посидел на месте пилота F-16

После Нидерландов Зеленский отправился в Данию, где встретился с премьер-министром страны Мэтте Фредериксен и договорился о поставке девятнадцати F-16.

«Очень конкретные, содержательные, сильные переговоры с Мэтте Фредериксен.

Наши пилоты и инженеры уже начали обучение в Дании. 19 самолетов F-16 будут предоставлены нашему государству Данией.

Работаем над быстротой подготовки. Отдельно обсудили сегодня возможность расширения тренировочных миссий. Алгоритм ясен. Наша коалиция F-16 доказывает свою эффективность», — написал лидер в Telegram.

Во время визита Зеленский посетил авиабазу Королевских военно-воздушных сил Дании Fighter Wing Skrydstrup, пообщался с украинцами, которые проходят обучение на F-16, и посидел в кресле пилота истребителя.

Украинский президент также встретится с королевской семьей, лидерами партий, членами Фолькетинга (парламента) и представителями датского бизнеса.

«Теоретические» поставки из Швеции

Накануне Зеленский побывал в Швеции, где встречался с королем Карлом XVI Густавом и премьер-министром Ульфом Кристерссоном. В ходе переговоров обсуждалось совместное производство боевых машин пехоты CV90 и возможность передачи Киеву истребителей Gripen:

«Мы детализировали нашу договоренность о совместном производстве боевых машин CV90 на Украине, локализации производства, ремонтов. Сделаем все возможное, чтобы первая произведенная на Украине CV90 появилась как можно скорее.

<…> Говорили и о другой сильной шведской машине – самолетах Gripen. Это гордость Швеции. И я уверен, что Gripen могут сделать нашу свободу гораздо более защищенной. Тестовые испытания Gripen с участием украинцев – наших пилотов – уже начались».

Пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил в эфире телеканала «Рада», что передача шведских истребителей JAS Gripen Украине рассматривается пока теоретически. По его словам, до предоставления самолетов остается три шага. В их числе тестирование истребителей, тренировка пилотов, политическое согласие на предоставление самолетов.

«Пока это теоретически. Смотрим, что можем сделать», — сказал Никифоров.

Когда Киев получит обещанные F-16

18 августа Reuters сообщало, что США одобрили решение Нидерландов и Дании передать F-16 Киеву после завершения подготовки летчиков в этих странах. По данным издания NL Times, самолеты Киев получит не ранее лета 2024 года. Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат считает, что Киев получит западные самолеты не ранее следующей весны.

О согласии отправить Киеву F-16 объявили на саммите G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония), который прошел в мае в Хиросиме. Зеленский указал на существование коалиции государств, готовых начать обучение украинских летчиков. Накануне министр обороны Украины Алексей Резников сказал в интервью украинскому каналу «24», что обучение пилотов уже началось, займет не менее полугода, и проходит в Великобритании и Швеции.

Глава российского МИД Сергей Лавров во этому поводу говорил в интервью RT, что Москва даст ответ, если F-16 создадут для РФ угрозу и начнут летать над украинской территорией. Министр подчеркнул, что российская сторона воспримет передачу истребителей как угрозу, поскольку они могут быть оборудованы для применения ядерного оружия.