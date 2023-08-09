Два дрона сбиты под Москвой. Военная операция на Украине, день 532-й

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❗️ За истекшие сутки в ДНР зафиксировано 98 фактов ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено 362 единицы различных боеприпасов. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В результате обстрелов 3 мирных жителя погибли, еще 11 человек получили травмы, в том числе ребенок 2012 года рождения. Повреждены 26 домов и 10 объектов инфраструктуры.