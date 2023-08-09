Два дрона сбиты под Москвой. Военная операция на Украине, день 532-й

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал страны Запада выполнить данные России обещания для возможности возобновления зерновой сделки. Об этом глава государства заявил, выступая на конференции турецких послов. «Мы продолжаем поддерживать наши контакты с целью возобновления приостановленной с 17 июля зерновой сделки, масштаб которой будет расширен… без сомнения, решение этой проблемы без углубления в новый тупик зависит от выполнения обещаний западными странами», — сказал Эрдоган.
Реджеп Тайип ЭрдоганMurat Cetinmuhurdar/PPO/Reuters
Один беспилотник сегодня был сбит средствами ПВО в районе Домодедово, второй — в районе Минского шоссе, проинформировал мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
❗️ За истекшие сутки в ДНР зафиксировано 98 фактов ведения огня со стороны вооруженных формирований Украины. Выпущено 362 единицы различных боеприпасов. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В результате обстрелов 3 мирных жителя погибли, еще 11 человек получили травмы, в том числе ребенок 2012 года рождения. Повреждены 26 домов и 10 объектов инфраструктуры.
Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил России пресекли попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы в районе Макаровки в ДНР.
Минобороны РФ заявило о пресечении попытки Киева атаковать БПЛА объекты в Московской области. По данным ведомства, средства ПВО уничтожили два беспилотника.