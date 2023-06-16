Военная операция на Украине. День 478-й

ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 31 снаряд из ствольной артиллерии, сообщил представитель экстренных служб региона.
«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — говорится в распространенном сообщении.
Президент ЮАР Сирил Рамапоса прибыл в Киев, где он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшие жители получили уже более 40 тысяч единоразовых выплат по 10 тыс. руб.
Более 820 жителей Херсонской области получили выплаты на 8,2 млн рублей после подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС.
Минобрнауки разработает для вузов учебник истории с разделом о военной операции на Украине, заявил замглавы ведомства Константин Могилевский. По его словам, учебник подготовят в течение следующего учебного года.
Офицер пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что а Южно-Донецком направлении ВС РФ средствами противовоздушной обороны нанесли огневое поражение противнику:
Украина не могла откладывать контрнаступление из-за необходимости продемонстрировать западным странам крупные успехи в боях до наступления зимы, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.
Сотрудники МЧС России доставили в Херсонскую область, пострадавшую из-за разрушения Каховской ГЭС, более 80 тонн продуктов питания и 123,5 тонны бутилированной воды.
Минобороны России сообщает, что с начала проведения спецоперации более 10 тысяч военнослужащих ВС РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника.
В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 064 военных.
С 1 января по 31 мая этого года за лично уничтоженные 4 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 193 военнослужащих.
Выплаты производятся на основания приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные счета военных. При этом никаких ограничений на получение выплат от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует.
Главные заявления Минобороны России:
◾️Российские военнослужащие, уничтожившие 15 установок «Точка-У» и реактивных систем залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины, получили по 300 тыс. рублей;
◾️Более 10 тыс. российских военнослужащих с начала специальной военной операции получили выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника;
◾️Российским военнослужащим выплатили по 50 тыс. рублей за каждый из 1 211 сбитых украинских беспилотников средней дальности;
◾️Российским военнослужащим выплатили по 300 тыс. рублей за каждый из уничтоженных с начала 2023 года 45 украинских вертолетов и 71 самолет Воздушных сил Украины;
◾️Военнослужащие ВМФ РФ, отразившие атаку шести беспилотных украинских катеров на российские корабли и гражданские объекты в Крыму, получили по 200 тыс. рублей;
◾️Выплаты российским военнослужащим, уничтожившим в ходе спецоперации танки Leopard и боевые бронированные машины производства стран НАТО, на данный момент оформляются на основе докладов командиров на Запорожском и Южнодонецком направлениях.