Военная операция на Украине. День 478-й

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Минобороны России сообщает, что с начала проведения спецоперации более 10 тысяч военнослужащих ВС РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника.

В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 064 военных.

С 1 января по 31 мая этого года за лично уничтоженные 4 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 193 военнослужащих.

Выплаты производятся на основания приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные счета военных. При этом никаких ограничений на получение выплат от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует.