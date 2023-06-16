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Политика

Военная операция на Украине. День 478-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 478-й день

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Министерство обороны РФ
Киев не может отложить контрнаступление из-за необходимости добиться успехов до зимы, написала газета The Washington Post. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Вооруженные силы Украины пытаются проломить оборону Артемовска на флангах. Источник ТАСС в одном из силовых ведомств ДНР сообщил о попадании украинских бойцов в засаду ВС России под Новобахмутовкой, 17 человек в плену. В Минобороны России сообщили, что в районе Новодонецкого «Солнцепек» ВС РФ остановил наступление Украины. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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9:26

ВСУ ночью обстреляли Новую Каховку и другие населенные пункты Херсонской области, выпустив 31 снаряд из ствольной артиллерии, сообщил представитель экстренных служб региона.

«В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктов Новая Каховка, Каховка, Корсунка, Великая Лепетиха, выпустив в общей сложности 31 снаряд из ствольной артиллерии. Жертвы среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются», — говорится в распространенном сообщении.

9:23

Президент ЮАР Сирил Рамапоса прибыл в Киев, где он проведет переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.

9:19

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшие жители получили уже более 40 тысяч единоразовых выплат по 10 тыс. руб.

9:12

Более 820 жителей Херсонской области получили выплаты на 8,2 млн рублей после подтопления из-за разрушения Каховской ГЭС.

8:57

Минобрнауки разработает для вузов учебник истории с разделом о военной операции на Украине, заявил замглавы ведомства Константин Могилевский. По его словам, учебник подготовят в течение следующего учебного года.

8:55

Офицер пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что а Южно-Донецком направлении ВС РФ средствами противовоздушной обороны нанесли огневое поражение противнику:

8:50

Украина не могла откладывать контрнаступление из-за необходимости продемонстрировать западным странам крупные успехи в боях до наступления зимы, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.

8:44

Сотрудники МЧС России доставили в Херсонскую область, пострадавшую из-за разрушения Каховской ГЭС, более 80 тонн продуктов питания и 123,5 тонны бутилированной воды.

8:39

Минобороны России сообщает, что с начала проведения спецоперации более 10 тысяч военнослужащих ВС РФ получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника.

В 2022 году за личное уничтожение 11 586 единиц украинской военной техники и вооружения соответствующие выплаты получили 7 064 военных.

С 1 января по 31 мая этого года за лично уничтоженные 4 415 единиц украинской и западной военной техники получили выплаты 3 193 военнослужащих.

Выплаты производятся на основания приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные счета военных. При этом никаких ограничений на получение выплат от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует.

8:37

Главные заявления Минобороны России:

◾️Российские военнослужащие, уничтожившие 15 установок «Точка-У» и реактивных систем залпового огня HIMARS Вооруженных сил Украины, получили по 300 тыс. рублей;

◾️Более 10 тыс. российских военнослужащих с начала специальной военной операции получили выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника;

◾️Российским военнослужащим выплатили по 50 тыс. рублей за каждый из 1 211 сбитых украинских беспилотников средней дальности;

◾️Российским военнослужащим выплатили по 300 тыс. рублей за каждый из уничтоженных с начала 2023 года 45 украинских вертолетов и 71 самолет Воздушных сил Украины;

◾️Военнослужащие ВМФ РФ, отразившие атаку шести беспилотных украинских катеров на российские корабли и гражданские объекты в Крыму, получили по 200 тыс. рублей;

◾️Выплаты российским военнослужащим, уничтожившим в ходе спецоперации танки Leopard и боевые бронированные машины производства стран НАТО, на данный момент оформляются на основе докладов командиров на Запорожском и Южнодонецком направлениях.

8:21

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВСУ пытаются проломить оборону Артемовска на флангах.

8:19

ВСУ спустя почти 10 часов возобновили обстрел Донецка.

8:17

Военные Украины в ходе контрнаступления столкнулись с серьезным сопротивлением, заявил президент страны Владимир Зеленский. Он охарактеризовал ситуацию как «в целом позитивную», но сложную.

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