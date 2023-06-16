В Ивано-Франковской области Украины объявили всеобщий сбор военнообязанных

В Ивано-Франковской области на Западе Украины объявили всеобщую мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов, сообщают украинские СМИ. Местный военкомат издал приказ об обязательной явке всех военнообязанных в территориальный центр комплектования в течение 10 дней. В документе говорится также о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома. Официально власти пока не комментировали эту информацию.

В Ивано-Франковской области на западе Украины издали приказ об обязательной явке всех военнообязанных в городской территориальный центр комплектования (так на Украине называют военкоматы) в десятидневный срок. О этом сообщают украинские издания «Страна» и «Западный курьер» со ссылкой на документ.

«Провести на территории Ивано-Франковского территориального общества мобилизацию человеческих и транспортных ресурсов в объемах, определенных планом и мобилизационными распоряжениями», — говорится в приказе.

Согласно тексту документа, все военнообязанные мужчины, проживающие в Ивано-Франковской области, должны явиться в Ивано-Франковский городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки в течение 10 дней со дня опубликования приказа. По данным «Страны», документ был подписан 13 июня.

В приказе также говорится о мобилизации транспортных средств и запрете менять место жительства без разрешения военкома.

«Организациям всех форм собственности независимо от их подчинения, гражданам, являющимся поставщиками транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований, обеспечить доставку и передачу транспортных средств и техники», — сказано в приказе.

За уклонение от призыва гражданам грозит административная и уголовная ответственность. Официально украинские власти пока не комментировали эту информацию.

Каких специалистов ищет украинская армия

Начальник Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Владимир Арап ранее упоминал, что мобилизация на Украине продолжается. Всеобщую мобилизацию украинские власти продлили как минимум до 18 августа.

«По-прежнему мобилизации подлежат военнообязанные граждане в возрасте от 18 до 60 лет, не имеющие права на отсрочку», — сказал украинский полковник порталу «Армияинформ».

Он рассказал, что в ВСУ не хватает специалистов, владеющих иностранными языками, чтобы осваивать военную технику, которую поставили западные страны.

«Сейчас есть запрос на граждан, которые на высоком уровне владеют английским, немецким и французским языками. Такие специалисты нужны для сотрудничества с зарубежными инструкторами», — сказал военный.

26 мая издание «Страна» сообщало, что за последний месяц суды Украины вынесли около 100 приговоров за уклонение от мобилизации. По информации СМИ, суды, как правило, назначают в качестве меры наказания три года лишения свободы с испытательным сроком в один-два года.

9 мая правительство Украины внесло в парламент законопроект, который снижает предельный возраст пребывания граждан на военном учете призывников с 27 до 25 лет. Как отмечала «Страна», основная цель этого проекта – позволить Минобороны Украины мобилизовать граждан, достигших с 25-летнего возраста. Пока они числятся призывниками, мобилизация этих граждан запрещена законом.

Проблемы мобилизации

Мобилизация на западе Украины идет не так активно, как в восточной и центральной частях страны. Кроме того, украинские СМИ сообщали о коррупции, сопровождающей этот процесс в западных регионах. Издание «Страна» писало 29 мая, что большое количество желающих «откосить» от мобилизации, «порешав» этот вопрос через военкомат, привело к «быстрому обогащению сотрудников военкоматов».

«На Западной Украине сейчас каждый военком практически миллиардер... В моем городе военком выпустил уже такое количество людей из Одессы и Харькова по справкам... Делаются справки за $12 тыс., в них пишется, что ты на три месяца непригоден к службе, и ты фактически с ней выезжаешь. Сейчас бог в районе — это военком», — говорил украинский военный в интервью «Стране».

Издание отмечает, что в Львовской области в отношении сотрудников военкоматов возбудили уголовные дела.

В соцсетях время от времени появляются видео с применением силовых методов в ходе вручения повесток гражданам Украины. На одном из таких видео видно, как в Одессе люди в форме ведут мужчину под руки в бронированный микроавтобус. Позднее выяснилось, что это были сотрудники Одесского областного центра комплектования, которые действительно применили силу в отношении военнообязанного.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов, комментируя подобные случаи, указывал, что речь идет о единичных фактах, «когда люди не в своем уме делают те вещи, которые точно делать не надо».