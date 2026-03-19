Зеленский раскритиковал ЕС и США за недостаточное давление на Россию

Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к участникам заседания Европейского совета раскритиковал Евросоюз (ЕС) и США за неэффективные санкции против России. Фрагмент выступления опубликован в его Telegram-канале.

«20-й пакет санкций ЕС против России зашел в тупик. Он мог бы продолжить оказывать давление на Россию», — сказал Зеленский.

Президент Украины также раскритиковал решение США о смягчении антироссийских санкций. По его словам, такие шаги снижают общий эффект давления.

19 марта стало известно, что Венгрия и Словакия заблокировали решение саммита Европейского союза об утверждении военного финансирования в размере €90 млрд и 20-го пакета санкций против РФ.

До этого Зеленский заявил, что Евросоюз должен разработать план «Б» для выдачи кредита Киеву и придумать, как обойти вето Венгрии.

Ранее Венгрия поставила условие ЕС по введению санкций против России.

 
Клещи «мутанты» атаковали Россию. Как спастись от кровососов
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!