«Пересек красную линию»: председатель Евросовета раскритиковал Орбана

Politico: Кошта заявил, что Орбан пересек красную линию на саммите в Брюсселе
Председатель Евросовета Антониу Кошта раскритиковал действия премьер-министра Венгрии Виктор Орбан, который на саммите Евросоюза в Брюсселе заблокировал выделение Украине €90 млрд. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, Кошта сказал, что Орбан «пересек красную линию» и нарушил принципы сотрудничества, на которых базируется Евросоюз. Он отметил, что ранее ни один из лидеров стран ЕС не совершал ничего подобного.

Другой источник сообщил, что европейские лидеры ждут, когда Орбан уйдет с поста председателя правительства после парламентских выборов, назначенных на 12 апреля. При этом, несмотря на высокий уровень недовольства действиями Орбана, большинство лидеров ЕС не стремятся вмешиваться во внутреннюю политическую ситуацию в Венгрии, добавил собеседник.

Саммит Евросоюза не смог утвердить военный кредит Украине в размере €90 млрд. Решение заблокировали Венгрия и Словакия. Они обосновали свою позицию тем, что Украина остановила поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба». По информации Politico, Брюссель намерен «обуздать» Орбана и готовит для него «неизбежную расплату». Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заблокированный кредит — единственный вариант финансирования украинской армии. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее дипломаты рассказали о раздоре на саммите ЕС из-за жесткой позиции Орбана.

 
