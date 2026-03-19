«Ничего не понимаем»: в сборной России высказались об объединении лыжной федерации

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко признался, что не знает следующих претендентов на роль глав в предстоящей объединенной лыжной федерации. Его слова приводит RT.

«Известно лишь, что будет один президент и руководитель направления. А так находимся в полном неведении, кто может занять эти посты. Но до 6 апреля ФЛГР как самостоятельная структура прекратит свое существование. Пока сами ничего не понимаем», — сказал Бородавко.

18 марта президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила о предстоящем уходе с занимаемой должности — федерацию упразднят, а на ее базе создадут объединенную структуру лыжных видов спорта.

Российские лыжники отстранены от международных соревнований с 2022 года. В октябре 2025-го Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлила решение об отстранении россиян. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал его неправомерным, после чего FIS позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус.

