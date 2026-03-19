Rheinmetall: США останутся без ракет ПВО через месяц конфликта с Ираном

Henning Kaiser/dpa/Global Look Press

Если ближневосточный конфликт затянется еще на месяц Соединенные Штаты останутся без ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил глава немецкого концерна-производителя военной техники Rheinmetall Армин Паппергер, передает телеканал CNBC.

«Полагаю, что в настоящее время европейские, американские и ближневосточные запасы либо пусты либо почти опустели. Есть огромный спрос на ракеты, системы ПВО, он идет отовсюду. Если он [конфликт] продлится еще месяц, полагаю, что ракет в доступе почти не останется», — подчеркнул Паппергер.

Эксперт объяснил свое заявление тем, что разница в стоимости ракет и беспилотников является многократной.

«Причина очень простая <...> Если вы производите 60-70 тыс. дронов по цене одной единицы в $20-30 тыс., то это ничто по сравнению с тем, против чего вам надо сражаться», — сообщил глава немецкого концерна.

До этого Пентагон подтвердил повреждение истребителя F-35 в Иране силами ПВО Исламской Республики. По информации военного ведомства США, борт совершил экстренную посадку на авиабазе на Ближнем Востоке после выполнения боевого задания над Исламской Республикой.

Ранее глава американской нацразведки заявила, что цели США и Израиля в войне в Иране различаются.

 
