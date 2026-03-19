Рабовладельцев с Ставрополья задержали за эксплуатацию 22-летнего юноши

На Ставрополье братья взяли в рабство молодого человека, оставшегося без родных

На Ставрополье двух братьев заподозрили в использовании рабского труда, сообщает СУ СК по Ставропольскому краю.

По версии следствия, подозреваемые эксплуатировали 22-летнего юношу с августа 2024 года. Зная о тяжелом положении потерпевшего, который остался средств к существованию и не имел близких родственников, они предложили ему высокооплачиваемую работу.

Однако вместо этого сообщники отобрали у жертвы телефон, паспорт и военный билет, лишив связи с миром. Применяя насилие и ограничивая свободу, они заставляли выполнять бытовые, ремонтные и строительные работы, фиксируя это на видео.

В марте в их дом в селе Кочубеевское пришли силовики. Они освободили пострадавшего и провели обыск, в ходе которого изъяли документы жертвы, электрошокер и телефоны с записями побоев и принуждения к труду.

Возбуждено уголовное дело по ст. 127.2 УК РФ (использование рабского труда). Подозреваемые задержаны. Суд скоро изберет им меру пресечения.

Ранее отец и сын использовали рабский труд, добывая золото в Амурской области.