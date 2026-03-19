На большой концерт Ларисы Долиной продали 10% билетов

КП: на концерт певицы Долиной в Петербурге плохо раскупают билеты
На большой концерт народной артистки России Ларисы Долиной пока продали 10% билетов. Об этом сообщает kp.ru.

В новом сезоне самый большой концерт, пишет издание, Лариса Долина планирует выступить в Санкт-Петербурге. Она хочет выступить в зале наполняемостью в 3,7 тысяч зрителей.

«Продажи идут с прошлого года. В других регионах пока ситуация не лучше», — уточняет kp.ru.

Ближайший концерт Ларисы Долиной в Москве 26 марта в ресторане, продолжает издание, распродан почти на треть. Билеты обойдутся покупателям в сумму от 9,5 тыс. руб. до 18,5 тыс. руб. В цену билета входит только концерт, напитки и еда оплачиваются отдельно.

Долина больше года не хотела покидать квартиру, которую сама продала за 112 миллионов рублей. Полина Лурье, покупательница с двумя маленькими детьми, осталась без дома и денег. Артистка утверждала, что ее обманули мошенники. Все предыдущие суды были на стороне звезды, но 16 декабря прошлого года Верховный суд принял решение в пользу Лурье.

Певицу выселили из квартиры в Хамовниках 19 января. Сейчас Долина живет в съемном жилье.

В феврале бизнесмен Юрий Растегин рассказал в беседе с kp.ru, что друзья Ларисы Долиной собираются купить ей недвижимость.

Ранее Долина рассказала, как обезопасила себя от мошенников.

 
